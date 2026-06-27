Eva in Žarko Fučka med elito na strelskem evropskem prvenstvu

Openska strelka Eva Fučka se je v začetku junija udeležila evropskega prvenstva v strelski disciplini IPSC oziroma v praktičnem strelstvu s pištolo. Tekmovanja, ki je potekalo v mestecu Buzsák v neposredni bližini Balatonskega jezera, se udeležila pod slovensko zastavo, čeprav ni bila članica reprezentance Slovenije. Z njo je na Madžarskem nastopil tudi oče Žarko, in sicer v konkurenci Optics - Grand Senior za strelce nad 70. letom starosti.

Na EP je nastopilo 1635 strelcev iz celega sveta, saj je bilo tekmovanje odprtega značaja. Prisotni so bili tako tudi strelci iz ZDA, Kanade, Savdske Arabije, Filipinov, Jamajke, Avstralije, Južnoafriške republike in še nekaterih držav, v katerih je praktično strelstvo dokaj razvita panoga športnega strelstva.

»Med nastopajočimi je bilo sicer le 141 žensk, kar je zelo malo. Sama sem prvič nastopila na tako velikem tekmovanju in moram priznati, da sem predvsem prvi dan čutila kar veliko pritiska. Nato sem se sprostila, tako da sem zadovoljna s tem, kar sem dosegla,« je dejala Eva Fučka, ki je v absolutni konkurenci v kategoriji Optics dosegla 218. mesto. Med ženskami je bila 23. oz. 15., če upoštevamo samo tekmovalke iz Evrope. Njen oče Žarko, sicer nekdanji biatlonec in nasploh strastni športni strelec, je bil absolutno 236. Najboljši je bil večkratni IPSC svetovni prvak Francoz Eric Grauffel.