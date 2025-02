V Gorici zmagala voz Medjevasi-Štivana in skupina s Poljan

Po goriških mestnih ulicah se je uspešno zaključil goriški pustni sprevod, ki sta ga organizirala združnje Pro Loco in Občina Gorica. V skupini vozov si je največ točk in prvo mesto izboril voz Levi v fešti pustne skupine iz Medjevasi in Štivana. Drugi so bili Doberdobci, tretji pa Sovodenjci. Med skupinami pa so bile najlepše in najboljše Poljane z Deželo igrač. Na drugo mesto se je uvrstil Štmaver, tretji pa je bil Križ.

Vozovi: 1. Medjevas-Štivan - Levi v fešti, 2. Doberdob - Evervin, 3. Sovodnje - Aroha in Mana, duša Maorov

Skupine: 1. Poljane - Dežela igrač, 2. Štmaver - Samba brez meja, 3. Križ - Smo vsi n isti barki