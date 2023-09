V Gorico prihajajo čelisti Berlinske filharmonije

V Gorico, ki bo skupaj z Novo Gorico leta 2025 nosila naslov Evropske prestolnice kulture, prihaja gala večer s čelisti Berlinske filharmonije. Nastopili bodo v Verdijevem gledališču v nedeljo, 1. oktobra, ob 20.30.

Svetovno priznana zasedba dvanajstih čelistov iz Berlina bo po koncertu britanske skupine Editors spet pritegnila pozornost na Gorico in projekt EPK 2025, so prepričani organizatorji. »Res smo se potrudili, zato da bodo člani Berlinske filharmonije nastopili v našem mestnem teatru,« je dejal Alberto Bergamin, predsednik Fundacije Goriške hranilnice, ki je s Trgovinsko zbornico za Tržaško in Goriško organizator koncerta.

Pri organizaciji so sodelovali še goriška občina, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO), Javni Zavod GO! 2025 in Orkester FJK. Večer s čelisti so predstavili na včerajšnji novinarski konferenci v prostorih Fundacije Goriške hranilnice.