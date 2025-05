V goriškem zaporu umrl moški z Opčin

V goriškem zaporu je včeraj zvečer umrl mlajši moški, star 30 let. Po poročanju dnevnik Il Piccolo gre za Tržačana oziroma Openca, ime mu je bilo Denis Battistuti Maganuco. Moškega naj bi včeraj zvečer mrtvega našli v celici goriškega zapora, kjer je bil zaprt zaradi kraje. Zanj naj bi bila usodna slabost.

Magnuca, ki je sicer imel težave z odvisnostjo od mamil, so v preteklih dneh aretirali v Štarancanu. Tam je s pajdašem kradel zdravila, ki jim je sicer potekel rok trajanja. Karabinjerji so ga takrat aretirali in odvedli v goriški zapor, kjer pa je včeraj umrl. Na truplu bodo opravili obdukcijo.