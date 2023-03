V goriški bolnišnici za devet milijonov evrov naložb

V goriški bolnišnici se obeta razširitev prostorov, namenjenih urgenci in patološko-anatomski službi. Investicija, ki jo bo krila Dežela Furlanija -Julijska krajina, skupno znaša več kot devet milijonov evrov. Ob teh dveh večjih projektih bo podjetje Asugi poskrbelo tudi za povečanje števila postelj na oddelku za intenzivno nego, v kar bodo vložili približno 741 tisoč evrov, ter preureditev prostorov za oddelek za intenzivno nego koronarnih bolnikov.

V teku načrtovanje

Največja investicija zadeva povečanje prostorov, ki so na voljo za urgenco. Podjetje Asugi bo razširilo sedanji objekt vzporedno z območjem, v katerega imajo dostop samo reševalna vozila, ki prevažajo bolnike. Urgenca bo imela na voljo več prostora, marsikateri nauk pa bodo črpali tudi iz izkušnje covida-19. Že od samega območja za triažo bodo poskrbeli za ločene poti po oddelku za preprečevanje kontaminacije. Dokumenti podjetja Asugi predvidevajo, da morajo vsa dela biti zaključena do 31. decembra 2025. Pred časom je podjetje imenovalo načrtovalca za ekonomsko in tehnično izvedljivost. Študijo bo pripravila pisarna Inm and partner iz kraja San Donà di Piave.

Drugi pomemben poseg zadeva razširitev patološko-anatomskega oddelka, ki trenutno zaseda prostore ob urgentnem oddelku, na zadnji strani bolnišnice. Oddelek zaobjema mrliško vežico ter prostore, kjer opravljajo obdukcije. Prvi operativni korak so opravili pred časom, ko so imenovali strokovnjaka za preverjanje potresne varnosti objekta, v katerem se nahaja ta oddelek. Že dalj časa se namreč soočajo s prostorsko stisko. V preteklosti so tudi razmišljali, da bi ta oddelek preselili na njegovo nekdanjo lokacijo v Ulici Tuscolano, za nekdanjo bolnišnico v Ulici Vittorio Veneto. Nato se je izkazalo, da je za organizacijo dela bolj koristno urediti patološko-anatomski oddelek tik ob delujoči bolnišnici. Za pripravo študije izvedljivosti so namenili 62.154 evrov, za gradbeni poseg pa so sprva ocenili, da sta potrebna 2.350.088 evrov. Zaradi vse višjih stroškov za gradbene materiale so kasneje morali posodobiti napoved: trenutno zgleda, da bo v razširitev potrebno investirati še dodaten milijon evrov.

Obnovili bodo napeljavo

Skromnejši, vendar vsekakor pomembni investiciji zadevata še oddelek za intenzivno nego in oddelek za intenzivno nego koronarnih bolnikov. Obe sta tudi posledica izkušnje s covidom na intenzivnih oddelkih. Podjetje Asugi bo tako uresničilo načrt za okrepitev bolnišničnega omrežja. Cilj posega je povečati število postelj na oddelku za intenzivno nego goriške bolnišnice. Pred časom so tudi za tržiški oddelek intenzivne nege napovedali dve dodatni postelji, ki so jih aktivirali tudi po zaslugi dodatnega osebja. Na goriškem oddelku pa bodo napovedali naložbo 741 tisoč evrov, s katero bodo oddelek prilagodili tako z gradbenega vidika kot z vidika napeljav. Med drugim bodo posodobili ogrevanje in klimatizacijo oddelka ter električne napeljave. Sprecej manjšo naložbo, trideset tisoč evrov, pa bodo preuredili prostore na oddelku za intenzivno nego koronarnih bolnikov.