Čezmejni festival, ki bo vozlišče klasične glasbe

»Ko sem razmišljal o ideji mojstrskega tečaja in festivala, sem ju vedno imel v mislih skupaj,« se je na tiskovni konferenci v Xcentru v Novi Gorici iz Tokia oglasil pianist Aleksander Gadžijev, ki je idejni pobudnik projekta Festival Prečkanja - Sconfinamenti. Gre za festival, ki ga organizirata Glasbena matica Furlanije - Julijske krajine in Ustanova Imago Sloveniae. Odvijal se bo med 24. julijem in 4. avgustom na različnih lokacijah med goriškim zamejstvom in Ljubljano ter gostil številne vrhunske glasbene umetnike z vsega sveta. »Čezmejna slovensko-italijanska regija bo v duhu Evropske prestolnice kulture GO! 2025 postala središče klasične glasbe,« je dejala vodja komunikacije z mediji GO! 2025 Klavdija Figelj.

Niz koncertov in mojstrska tečaja

Festival bo nudil pester program koncertov, rezidenc in mojstrskih tečajev izjemnih pedagogov. V dvanajstih dneh bo na različnih lokacijah potekalo štirinajst koncertov. Na otvoritvenem koncertu, ki bo v sredo, 24. julija, v Gorici, bosta ob Aleksandru Gadžijevu nastopila še pianista Ido Ramot in Jonghwa Park. »Že od vsega začetka sem si želel festivala, ki ne bi bil posvečen samo klavirju, temveč glasbi v širšem pomenu,« je pojasnil programski vodja. Festival bo obiskovalcem, ki se lahko dogodkov udeležijo brezplačno, ponudil koncerte komorne glasbe, koncert posvečen improvizaciji z izraelskim profesorjem Noamo Sivanom ter tri solistične koncerte. Poseben poudarek so organizatorji festivala namenili mladim »zvezdnikom v nastajanju«. Med imenitnimi gosti bodo tudi priznana italijanska čelistka in pianistka Miriam Prandi, romunski pianist Daniel Ciobanu, slovenski glasbenik Bor Zuljan in italijanski organist Riccardo Cossi. Niz koncertov bosta oplemenitila tudi Beyond Quintet, ki združuje glasbenike z vseh petih celin, in Borderless Quartet. »Njegova zasedba ni stalna, vključuje pa vedno dva slovenska in dva italijanska glasbenika,«je razložil koordinator festivala Primož Nemec.

Predvidena sta tudi dva mojstrska tečaja za mlade nadarjene glasbenike z vsega sveta. Prijateljske in profesionalne odnose, ki jih je v tujini navezal s številnimi glasbenimi talenti, je umetniški vodja želel prinesti v Gorico.