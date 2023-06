Prostovoljci civilne zaščite so po pozivu luške kapitanije danes zjutraj posredovali v Gradežu, kjer se je v bližini t.i. belega mostu, ki pelje na otok Schiusa, ob nabrežju Foscolo potapljal čoln. Da bi preprečili uhajanje ogljikovodikov so območje okrog čolna zajezili in omejili s pivniki. Lastniki čolna bodo poklicali pooblaščeno podjetje za ureditev razmer, so sporočili.