V Gradišču je policija aretirala islamskega skrajneža. 25-letni Tunizijec, ki je v Italijo prišel oktobra, je član ene izmed celic Islamske države, ki je specializirana v pripravi eksplozivnih naprav. Moškega so v okviru operacije oddelka Digos iz Benetk aretirali v centru CPR v Gradišču, kjer je čakal na izgon iz države. Moškega so iskale tunizijske oblasti. Delo policistov iz Benetk in Gorice je pohvalil tudi podsekretar na notranjem ministristvu Carlo Sibilia.