V Gradišču zabodel dekle in mlada moška

Pred lokalom Al Teatro v Gradišču je včeraj okrog 20.30 30-letni A.B. z nožem zabodel 22-letno dekle, 25-letnega moškega in zatem še 28-letnega natakarja.

Poškodovana moška so odpeljali na zdravljenje v goriško bolnišnico, huje ranjeno dekle pa v bolnišnico na Katinari pri Trstu. »Vsi trije niso v življenjski nevarnosti,« je danes pojasnil župan iz Gradišča Alessandro Pagotto, ki je izrazil zaprepadenje nad dogodkom in hkrati solidarnost trem poškodovancem.

Vsi vpleteni v dogodek so domačini. Napadalec je takoj po dogodku pobegnil, vendar so ga karabinjerji kmalu zatem izsledili in aretirali zaradi poskusa uboja. Zaprt je v goriški bolnišnici.