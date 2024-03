V hidroelektrarni Doblar bodo uredili muzej

V hidroelektrarni Doblar, ki je v lasti podjetja Soške elektrarne Nova Gorica, bodo uredili muzej na temo energije in obnovljivih virov, in sicer v okviru projekta Soča, vir energije, ki je del uradnega programa GO! 2025. Avtorji postavitve so si jo zamislili kot muzejsko pot, na kateri si bo mogoče ogledati impresivno arhitekturno dediščino z ostanki industrijske infrastrukture, kot sta turbina in generator. Obiskovalcem bodo predstavili tudi naravne značilnosti okolja, od geoloških do geografskih, flore in favne vzdolž reke Soče. Hidroelektrarna Doblar bo tako postala nova vstopna točka za domače obiskovalce in turiste na poti v zgornje Posočje.

Hidroelektrarna Doblar je bila zgrajena med letoma 1936 in 1938, obratovati je začela leta 1939.