Gasilci iz Tržiča in gasilci potapljači enote za vodno in podvodno reševanje NSSA iz Trsta so od polnoči na delu v kanalu sredi industrijske cone Ližerc v Tržiču, kjer iščejo pogrešano osebo. Za moškim, ki se je včeraj odpravil na svoje plovilo, so se namreč izgubile vse sledi. Gasilci preiskujejo kanal s sonarjem, potapljači pa so opravili več potopov pod plovili. Iskalna akcija je v polnem teku. Na kraju so pripadniki obalne straže.