V lekarni se je nenadno zgrudil na tla

V Tržiču se je danes dopoldne v lekarni nenadno zgrudil na tla moški, star okrog 80 let, ki je izgubil zavest. Prisotni so kaj kmalu ugotovili, da ga je obšla huda slabost in so poklicali na deželno interventno telefonsko številko 112. Ob telefonskih navodilih operaterja so ga v lekarni začeli oživljati, pri čemer se jim je pridružil še zdravnik, ki je ravnokar končal izmeno na urgenci. Naposled je srce spet začelo utripati. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so mu nudili najnujnejšo pomoč, nakar so ga prepeljali v tržiško bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.