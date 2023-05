V lokalu zaposlovali tri delavce na črno

Podjetje, ki v ladjedelniškem mestu deluje na gostinskem področju, je v prejšnjih dneh prejelo denarno kazen v višini 30.000 evrov zaradi nepravilnosti na področju delovne zakonodaje.

Do ugotovitve kršitev so prišli karabinjerji oddelka za delo, ki so skupaj s kolegi tržiškega poveljstva pri raznih javnih lokalih preverjali spoštovanje zakonskih predpisov za preprečevanje dela na črno ter za varnost in zdravje zaposlenih na delovnem mestu.

Pri enem izmed tržiških lokalov so tako naleteli tako na primere dela na črno kot tudi na pomanjkljivo informiranje delavcev glede varnostnih predpisov. Na skupno šest zaposlenih kar trije niso imeli pogodbe in so torej delali na črno; eden je italijanski državljan, dve osebi sta iz Bangladeša. Eden izmed tujih državljanov ni imel niti dovoljenja za bivanje v Italiji in zaposlitev. Karabinjerji so ga zato identificirali, saj s sabo ni imel veljavnih dokumentov.

Italijanski državljan, ki je bil zaposlen na črno, je kljub zaposlitvi dalj časa prejemal nadomestilo za brezposelnost. Prejel je že nad 5000 evrov, zaradi česar so karabinjerji posredovali obvestilo o nepravilnosti ustanovi Inps, moškega pa prijavili zaradi neupravičenega prejetja javnih prispevkov. Skupno so karabinjerji naložili približno 30.000 evrov kazni, delovanje podjetja pa je začasno suspendirano zaradi nepravilnosti.