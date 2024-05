Nastal je tržaški manifest o umetni inteligenci

Kulturno društvo Studium Fidei je poleti lani začelo snovati niz interdisciplinarnih srečanj na temo umetne inteligence kot pripomoček k naravni inteligenci in njeni »uporabi« znotraj človeških dejavnosti. Od januarja letos so se različni subjekti, ki delujejo na raznih področjih, od vzgoje do komuniciranja, od gospodarstva do medicine, od družbenega življenja do odnosov z ljudmi, začeli srečevati, da bi poudarili prednost človeka pred umetnim, ne da bi slednje stigmatizirali. Iz teh pogovorov je nastal tržaški manifest o umetni inteligenci oz. skromen pripomoček etične in pravne ureditve za pravilno uporabo tega orodja, je na včerajšnjem srečanju pojasnil predsednik društva msgr. Ettore Malnati.