V Marini Julii vse nared za začetek kopalne sezone

Plaže v tržiški občini so pripravljene na novo kopalno sezono, ki se bo uradno začela v petek, 23. maja, in se bo zaključila v nedeljo, 14. septembra. Iz tržiške občine vabijo tudi na otvoritveno prireditev, ki bo v petek, 6. junija, opoldne na stopnišču v Marini Julii.

Nekaj dni po odprtju 170 metrov dolgega pomola, ki so ga občani že vzljubili, ter ob zaključku čiščenja in urejanja plaž v Marini Julii in Marini Novi, je Občina Tržič izdala še odredbo, ki med drugim predvideva zagotavljanje službe za reševanje in pomoč med 9. in 19. uro, določa pa tudi dele plaže, ki bodo dostopni psom: od skupnih 15.953 kv. metrov brezplačne plaže bo lastnikom psov s svojimi ljubljenčki dostopnih 10.636 kv. metrov. Pse bodo morali imeti lastniki na povodcu. Med polnočjo in 5. uro zjutraj odredba prepoveduje uporabo ležalnikov in druge opreme, med 5. in 7. uro bodo morebitni uporabniki morali omogočiti pristojnim službam, da plažo očistijo in uredijo. Odredba prepoveduje puščanje osebnih predmetov in opreme na plaži po sončnem zatonu, natovarjanje in raztovarjanje po 9. uri, igre, ki bi lahko motile ostale kopalce, prižiganje ognja, prodajanje na plaži in puščanje pasjih iztrebkov na tleh. Koncesionarji morajo tudi poskrbeti, da je invalidom omogočen dostop do plaž in do morja.

»Ponudbo tržiških plaž smo v zadnjih letih nadgradili, posledično se je povečal tudi obisk. V minulih sezonah smo med vikendi dosegli tudi 15.000 kopalcev, letos ciljamo na še višje številke, « je povedal župan Luca Fasan.