V mestnem prometnem načrtu tudi kolesarske steze na Korzu Italia

Goriška občina je načrtovalca Danieleja Orzana poverila za pripravo planimetrij, s katerimi bodo preverjali izvedljivost kolesarske steze na cestišču Korzu Italia. Pred kratkim se je namreč začelo načrtovanje za drugi del prekvalifikacije osrednje mestne prometnice, v katero bodo vključili tudi kolesarske steze. Te so pred širitvijo okužb tekle med cesto in lokali, sedaj pa jih po sili razmer ovirajo mizice lokalov, ki so se zaradi koronavirusnih omejitev »razširili« v smer ceste. Občinski odbor je tako predlagal, naj se kolesarske steze selijo na cestišče, kjer bodo seveda ustrezno označene, cestni promet pa naj bi postal enosmeren, in sicer od železniške postaje v smeri mestnega središča. Orzan bo torej za goriško občino pripravil načrt, preko katerega bodo preverili, ali je ta zamisel izvedljiva. Občina želi na ta način tudi rešiti problem sobivanja pešcev in kolesarjev, nad katerim sta se v teku let pritoževali obe kategoriji.

Enosmerna prometnica, ki povezuje železniško postajo z gledališčem Verdi in osrčjem mesta, je ena osrednjih sprememb, ki jih bo občinski odbor vključil v nov prometni načrt, katerega načrtovanje se bo začelo letos. Pred tem morajo tudi pripraviti načrt za kolesarski promet, t. i. Biciplan, saj je ta tesno povezan s prometnim načrtom. V sklopu enosmernega Korza Italia bodo tudi prilagodili smer vožnje v stranskih ulicah, da bodo izmenično enosmerne. Poleg Korza Italia so ključne točke v prometnem načrtu tudi potenciranje prevoznega vozlišča (t.i. <+corsivo>hub<+tondo>) pri železniški postaji, kar bo potnikom, tako vlakov kakor avtobusov, omogočilo hitrejše in udobnejše premikanje z enega prevoznega sredstva na drugega.