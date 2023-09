V Mošu poškodovan mlad motorist

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v Mošu, kjer sta v Ulici Olivers trčila motor in kombi. Mlademu motoristu, ki je padel z motorja in je poškodovan obležal na cestišču, je zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom iz Gorice, nudilo najnujnejšo zdravstveno oskrbo. Poklicali so na pomoč tudi reševalni helikopter, s katerim so poškodovanega motorista prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, so sporočili reševalci. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci, ki so odpravili njene posledice ter karabinjerji, ki preiskujejo njene vzroke.