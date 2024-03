V nakupovalnem središču na voljo 130 delovnih mest

»S tem novim kariernim sejmom, ki bo osredotočen na nakupovalno središče Tiare v Vilešu, se nadaljujejo naša prizadevanja za povezovanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev. Gotovo ni slučaj, da je podjetje pri iskanju primernih profilov za svoje nakupovalno središče po lanski izkušnji ponovno zaprosilo za partnerstvo deželno upravo. Glede na potrebe bodo med drugim ciljno skupino sestavljali predvsem mladi in ženske, ki so za nas pomemben del iskalcev zaposlitve,« je poudarila Alessia Rosolen, odgovorna za zaposlovanje v deželnem odboru Furlanije - Julijske krajine, ki se je včeraj v Trstu udeležila predstavitve zaposlitvenega sejma, ki bo 16. aprila v nakupovalnem središču Tiare v Vilešu.

V 21 različnih lokalih in trgovinah bo na voljo 130 delovnih mest: med drugim iščejo frizerje, lekarnarje, vodje trgovin, picopeke, natakarje in odgovorne za logistiko. Kot je ob navzočnosti direktorja centra Tiare Joakima Hoegsanderja in odgovornega za podjetniške storitve na Deželi Giannija Fratteja na včerajšnji predstavitvi dejala Alessia Rosolen, je Dežela FJK letos prvič uvedla spodbude za zaposlovanje s pogodbami za določen čas, ki pa so najmanj enoletne. »Z daljšimi pogodbami želimo privabiti večje število kandidatov,« je pojasnila odbornica.

Zainteresirani morajo svoj življenjepis poslati do nedelje, 7. aprila. Prijave zbirajo na naslovu https://bit.ly/RAFVG2024_RDTiare.