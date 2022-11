V nesreči na avtocesti A4 umrla mlada moška

Na avtocesti A4 se je sinoči na odseku med Palmanovo in Vilešem v smeri Trsta pripetila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi. V silovitem trčenju treh avtomobilov sta na mestu podlegla hudim poškodbam 30-letni Stefano Volante iz Ronk in 34-letni Dario Valletti iz Gradeža. Ena oseba je bila huje poškodovana in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. V nesrečo je bila vpletena še četrta oseba, ki je bila lažje poškodovana.

Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče, policisti, ki preiskujejo njene vzroke in osebje družbe Autovie Venete. Na območju je v času nesreče rahlo rosilo in je bilo ozračje megleno.

Med Palmanovo in Vilešem je bil še več ur promet upočasnjen in so nastajali zastoji.