V nesreči na avtocesti šest poškodovanih

Na avtocesti A34 pri Fari se je v petek nekaj pred 22. uro zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodovalo šest ljudi. Po poročanju spletne strani televizijskega kanala Telefriuli naj bi jo povzročil italijanski državljan, ki naj bi s svojim mercedesom trčil v avtomobil, ki naj bi vozil pred njim. Avtomobil naj bi zatem zadel še eno vozilo, v katerem naj bi bili trije makedonski državljani. Skupno se je v treh vozilih peljalo šest ljudi; vsi so potrebovali zdravniško pomoč. Z rešilci so jih odpeljali v goriško in tržiško bolnišnico, enega poškodovanca so s helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico. Po nesreči naj bi se izkazalo, da naj bi bili vsi trije makedonski državljani pozitivni na koronavirus in da naj bi voznik mercedesa sedel za volan pod vplivom alkohola.