Včeraj malo po 13. uri se je na deželni cesti št. 56 pri Ločniku pripetila prometna nesreča, v katero so bili vpleteni trije avtomobili in motor. Voznik enega avtomobila se je poškodoval in je ostal ukleščen v razbitinah. Gasilci so s hidravličnim orodjem in z električnimi škarjami prerezali pločevino in ga skupaj z reševalci potegnili iz avtomobila. Nato so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili karabinjerji in policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.