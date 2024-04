V Italiji desetina podjetij v tujih rokah, na Tržaškem kar petina

V Italiji je lastnik vsakega desetega podjetja tuj državljan, na Tržaškem pa je kar vsako peto podjetje v rokah neitalijanskega državljana. Tujci imajo lep delež podjetij tudi na Goriškem, ki je s 16 odstotki na osmem mestu v Italiji. Podatke o pomenu, ki ga imajo tujci za italijansko gospodarstvo, je pred kratkim predstavila zveza Unioncamere. Iz analize izhaja, da je bilo konec leta 2023 v Italiji 659.709 »tujih« podjetij, kar je 11 % vseh firm. Že omenjena tržaška pokrajina je po odstotku podjetij, ki so v tujih rokah, na drugem mestu v Italiji, kraljuje pa toskanski Prato, kjer so predvsem Kitajci poskrbeli za to, da je vsako tretje podjetje last neitalijanskih državljanov.

V naših krajih je mogoče predvsem v sektorju gradbeništva mogoče opaziti, da je vse več podjetij in delavcev tujih. Na splošno pa v Italiji število tujih podjetij narašča, saj jih je bilo konec leta 2023 za dva odstotka več kot leta 2022 ter kar za 7 odstotkov več v primerjavi s predpandemskim letom 2019. V lanskem letu so tujci ustanovili 63.701 podjetje oziroma 1034 podjetij več kot leta 2022, ukinili pa 36.136 podjetij, tako da je bil saldo vsekakor zelo pozitiven: 27.565. »Prispevek, ki ga tuji podjetniki prispevajo za italijansko gospodarstvo, je zelo cenjen in bistven glede na demografsko stanje Italije, za kar nimamo kratkoročne rešitve,« je bil jasen predsednik Unioncamere Andrea Prete.

