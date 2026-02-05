V njem je prostora za vse osebe z invalidnostmi in njihove družine

Odprli so ga že v Trstu, Vidmu, Pordenonu in Latisani. Od včerajšnjega dne pa ima tudi Gorica svoj Informacijski referenčni center za invalidnost - CRID, ki domuje v v Hiši društev v Gorici, stavbi na vogalu med ulicama Puccini in Duca D’Aosta. Gre za svetovalnico za osebe z invalidnostjo in njihove družine, ki se soočajo z raznoraznimi težavami. Tu bodo lahko dobili podporo ter jasne in usklajene informacije.

Odprtje goriškega centra, ki bo dopolnil deželno mrežo socialnih središč, predstavlja zelo pomemben trenutek, je pred prerezom traku dejal deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi. »Gre za odgovor na potrebo velikega dela skupnosti, ki ga sestavljajo posamezniki, družine in prostovoljci in ki vodi manj opazne, a ključne bitke na socialno-zdravstvenem področju,« je zatrdil odbornik. Center bo deloval tudi kot nekaka povezovalna točka med številnimi ustanovami, saj v FJK deluje mnogo subjektov tretjega sektorja, ki opravljajo izjemno pomembne naloge na področju ranljivih družbenih skupin, je uvodoma pojasnila Roberta Zona, predsednica goriškega sveta združenj oseb z invalidnostjo in njihovih družin.

Nova podporna točka

»Najprej želi biti prostor poslušanja in sprejemanja, nekako zatočišče, kjer se obiskovalci počutijo doma,« je izpostavila Roberta Zona. Sam cilj svetovalnice je odgovarjati na vse bolj razširjeno potrebo po orientaciji v razdrobljenem sistemu storitev ter okrepiti prepoznavnost bogate mreže organizacij tretjega sektorja, ki v FJK vsakodnevno delujejo na področju invalidnosti in socialnega varstva. Novo središče torej predstavlja pomembno podporno točko za osebe z invalidnostjo, njihove družine in vse, ki se v zapletenem sistemu socialnih in zdravstvenih storitev težko znajdejo.

Dodana vrednost goriškega CRID-a je tudi njegova umeščenost v Hišo društev, kjer že delujejo številne organizacije s področja sociale. To omogoča tesno sodelovanje, neposredno povezovanje uporabnikov z ustreznimi storitvami ter uresničevanje načela horizontalne pomoči, v katerem so javni sektor, tretji sektor in lokalna skupnost enakovredni partnerji, je razložila Roberta Zona.

V njem je prostora za vse: otroke in ostarele, onkološke bolnike, slepe in slabovidne, bolnike s poškodbami glave, bolnike s Parkinsonovo boleznijo in druge. Predsednik deželnega sveta združenj oseb z invalidnostjo in njihovih družin Marco Brancati je izpostavil pomen dolgoročne stabilnosti centra, ki je bil odprt po sprejetju deželnega zakona št. 16 iz leta 2022.