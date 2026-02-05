Prometne nesreče povzročajo zlasti prehitri vozniki

»Med lanskim letom smo goriški lokalni policisti skupno obravnavali 148 prometnih nesreč, nekaj več kot v prejšnjih letih. Na žalost mnogi vozniki premočno pritiskajo na plin.« Tako je včeraj poudaril poveljnik goriških lokalnih policistov Marco Muzzati, ki je ob pravniku zavetnika mestnih redarjev sv. Sebastijana podal obračun dela med lanskim letom skupaj z županom Rodolfom Ziberno in pristojnim občinskim odbornikom Francescom Del Sordijem.

Najprej so se z vencem poklonili občinskim uslužbencem, ki so bili deportirani po drugi svetovni vojni, nato so ob prisotnosti prefektinje Ester Fedullo in kvestorja Luigija Di Ruscia spregovorili o številnih aktivnostih, ki so jih izpeljali med lanskim letom. »Lansko leto je bilo zaradi Evropske prestolnice kulture za varnostne organe zelo zahtevno, zato res čestitam našim lokalnim policistom za opravljeno delo,« je poudaril župan Ziberna, nakar je poveljnik Muzzati pristavil, da se je lani v Gorici zvrstilo kar 263 dogodkov, med katerimi je bilo vedno ustrezno poskrbljeno za varnost, tako da ni prišlo do nobenih težav in je vse teklo kot po olju. Del Sordi je opozoril, da je poveljstvo lokalne policije podhranjeno. Po njegovih besedah pomanjkanju osebja kljubujejo s poseganjem po tehnologiji in stalnem usposabljanju lokalnih policistov. Omenil je, da so z deželnimi sredstvi nabavili cel kup opreme, ki je lokalnim policistom zelo v pomoč.

Povečali obseg dela

V nadaljevanju je Muzzati poudaril, da so lani opravil cel kup dela, ki v preteklosti ni bilo v njihovi pristojnosti. Omenil je, da so med Okusi ob meji obravnavali tujega državljana zaradi nasilnega vedenja, tri tuje avtoprevoznike so ovadili, ker so imeli ponarejena dovoljenja za izvajanje prevozov. Poleg tega so obravnavali primer nasilja nad ženskami, v parku Basaglia so posegli zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov, eno osebo so ovadili zaradi uboja v prometu, potem ko je z avtomobilom povozila pešca, ki je nato podlegel poškodbam. Ne nazadnje so enega tujega državljana zasačili z drogo.

V kratkem se vrača laser

Med lanskim letom so skupno našteli 148 prometnih nesreč (dve osebi sta v njih umrli), kar je za 8,8 odstotka več kot leta 2024, pri čemer je Muzzati opozoril, da je med glavnimi vzroki previsoka hitrost. Pri tem je omenil, da čakajo na navodila glede uporabe laserja, dobili naj bi jih v kratkem.