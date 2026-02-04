Zapora za kolesarje kamen spotike

Ko v Bombijevem predoru žari digitalna instalacija Refika Anadola (od ponedeljka do petka med 10. in 16. uro ter ob sobotah, nedeljah in praznikih med 10. in 19. uro), je prehod kolesarjem onemogočen. Po besedah občinske svetnice liste Noi Mi Noaltris GO! Eleonore Sartori goriška občina ne razpolaga z aktom, s katerim bi agencija za javno dobro omogočila, da se predor uporablja za postavitev digitalne instalacije namesto kot za prehod za pešce in zlasti kolesarje. To naj bi bilo tudi v nasprotju z načrtom za kolesarsko mobilnost Biciplan.

Med ponedeljkovim zasedanjem občinskega sveta je Eleonora Sartori s tem v zvezi postavila dolgo in poglobljeno svetniško vprašanje, na katero je kot prvi odgovoril goriški župan Rodolfo Ziberna. »Celotna procedura je pravilna in popolnoma v skladu s pogodbo, ki smo jo svojčas podpisali z agencijo za javno dobro,« je zagotovil župan in občinski svetnici očital, da diskreditira delo zaposlenih v pristojnih občinskih uradih. Na vprašanje je odgovoril tudi občinski odbornik Francesco Del Sordi, ki je poudaril, da zakonodaja ne omejuje uporabe objekta v druge namene in da je bil načrt Biciplan sprejet, vendar ga še ne uresničujejo, zaradi česar bi ga lahko tudi spremenili, če se bi se izkazala potreba po drugačni ureditvi zadeve. Eleonora Sartori s slišanim ni bila nikakor zadovoljna, zaradi česar je zahtevala tehtnejši odgovor v pisni obliki. Občinska svetnica je sicer ugotavljala, da je digitalno galerijo doslej brezplačno obiskalo okrog 150.000 ljudi. »Če bi vsak obiskovalec plačal en evro, bi vsaj krili stroške za električno energijo,« je poudarila Eleonora Sartori, ki je med drugim tudi opozorila, da v galerijo že pušča voda. D.R.