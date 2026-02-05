Padavine bodo postopno oslabele in ponehale

Ciklon, ki je včeraj dosegel naše kraje, se postopno oddaljuje. V prihodnjih urah se bo vreme počasi in delno izboljšalo. Čez dan bodo padavine slabele in do večera povečini ponehale.

V nižinah in ob morju so v FJK padle večje količine dežja. V Fossalonu ga je meteorološka opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa namerila več kot 90 milimetrov, drugod ga je padlo povečini od 40 do 70 milimetrov. V gorah je močno snežilo, marsikje je na že itak visoki snežni podlagi padlo še več decimetrov snega. Ponekod, kot denimo na Višarjah ali na Zoncolanu, so ga do polnoči beležili meter ali še več. Sneg je dodobra pobelil tudi Trbiž, kjer je bila snežna odeja opolnoči visoka 41 centimetrov (prej so ga namerili le 15 centimetrov) ali Forni di Sopra, kjer ga je bilo opolnoči že več kot 60 centimetrov. Tem podatkom je treba dodati še več centimetrov, ponekod kakšen decimeter, novozapadlega snega v drugem delu noči.

Visoko plimovanje morja je malo pred polnočjo povzročalo težave v Gradežu, kjer je morje poplavilo del kopnega in so zato zaprli nekaj cest. V Miljah so bili na delu prostovoljci civilne zaščite.

Nevarnost proženja snežnih plazov je v gorah velika.