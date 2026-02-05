Šesterica držav za varnost v Jadranskem morju

Jadransko morje kliče po sodelovanju med državami. Gost pomorski promet in naseljenost obal narekujeta kooperacijo zlasti na področju varnosti in skupnega nastopanja v primeru hujših okoljskih nesreč. Osnove meddržavne kooperacije postavlja projekt ASAP (Adriatic Sensitive Areas Protection – mechanism) iz programa Interreg IPA Adrion, ki je namenjen sodelovanju med institucijami evropskih držav, ki stavijo na trajnostni razvoj in varovanje okolja.

ASAP združuje namere šestih jadranskih držav, Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Italije in Slovenije, ki bodo sprejele skupne intervencijske postopke za hiter in učinkovit odziv v primeru izlitja nafte. Pri projektu sodelujejo tudi tržaški Inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS, Univerza v Ljubljani s portoroško Fakulteto za pomorstvo, Uprava za pomorstvo Republike Slovenije in Srednjeevropska pobuda (SEP). Slednja skrbi za koordinacijo med državami in je včeraj v svojih tržaških prostorih gostila predstavitev doslej opravljenih analiz.

Na povabilo predstavnice SEP Anne Marconato so spregovorili generalni sekretar SEP Franco Dal Mas, predsednik inštituta OGS Nicola Casagli, dekan Fakultete za pomorstvo Peter Vidmar, poveljnik tržaške kapitanije Leo Spina in koordinator iskanja in reševanja na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo Robert Škrokov. Analizo tveganja in kartiranje občutljivih območij Jadranskega morja je predstavil morski biolog z inštituta OGS Vinko Bandelj.

Onesnaženje ne pozna državnih meja, zato je čezmejna usklajenost pri upravljanju nujnih primerov temeljnega pomena in v interesu vseh skupnosti, ki delijo morski prostor. V Jadranu, kot izhaja iz analiz, ni območij nizkega tveganja. Povsod je tveganje visoko, zlasti v severnem Jadranu, kjer se nahajajo največja pristanišča.