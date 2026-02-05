Najlepše jaslice izdelali doberdobski osnovnošolci

Zveza društev Pro Loco iz Furlanije - Julijske krajine je pred lanskim božičem organizirala že 21. natečaj za najlepše jaslice, ki je bil namenjen osnovnim šolam in vrtcem. Letošnja tema je bila Vsi smo pastirji. Človeštvo, ki skrbi in varuje. Žirija je pred božičnimi in novoletnimi počitnicami obiskala vseh 74 sodelujočih šol in jih naposled nagradila pet, pri čemer je po prvi nagradi posegla osnovna šola Prežihovega Voranca iz Doberdoba.

Včeraj je na doberdobski šoli potekala krajša svečanost, med katero je šolarjem izročil priznanje predsednik UNPLI za Furlanijo - Julijsko krajino Pietro De Marchi, ki sta ga spremljala še en član žirije in predstavnik bančnega zavoda Civibank oz. skupine Sparkasse. Otrokom so poleg priznanja poklonili še bon v vrednosti 400 evrov, ki ga bodo uporabili za nakup didaktičnega materiala in šolskih potrebščin. Izročitve priznanja se je udeležil tudi doberdobski župan Peter Ferfoglia, ki je tudi sam čestital osnovnošolcem in njihovim učiteljicam. Navzoč je bil tudi predsednik furlanskega filološkega društva Feliciano Medeot.

Jaslice vključene v širši projekt

Izdelava jaslic je sicer bila vključena v širši projekt, med katerim so se posvetili spoznavanju vloge žensk v kmetijstvu. Pri projektu, ki je sodil tudi v program, sestavljen ob Evropski prestolnici kulture 2025, sta poleg osnovne šole sodelovala tudi doberdobska nižja srednja šola in vrtec. Projekt so izpeljali s pomočjo Združenja staršev Doberdob in doberdobske občine. Učenci so v okviru projekta okrasili božično jelko, izdelali so tudi božične okraske in izdelke, ki so bili na prodaj ob sredah med doberdobsko kmetijsko tržnico. Osnovnošolci so izpeljali tudi koledovanje po vasi, med katerim so ponesli voščilnice starejšim domačinom in domačinkam. Projekt se je zaključil z božičnico v doberdobski cerkvi; na razpolago jo je dal župnik Ambrož Kodelja, za kar so mu hvaležni.