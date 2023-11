V Novi Gorici bo pestro

Na novogoriški mestni občini so skupaj z različnimi institucijami, javnimi zavodi in društvi oblikovali program prazničnih prireditev z imenom Podarimo si srečo, ki bodo razveseljevale tako občane kot vse obiskovalce Nove Gorice in drugih krajev v mestni občini. S prazničnimi prireditvami začnejo v nedeljo, 3. decembra, s prižigom lučk na Bevkovem trgu ob 17. uri, odprtjem drsališča in koncertom Dejana Dogaja.

Kot napovedujejo, se na Bevkov trg vrača še večje drsališče, ponovno bodo pripravili tudi božično – novoletno tržnico. Slednja bo letos zaživela med 8. in 21. decembrom. Obiskovalci bodo lahko izbirali med dobrotami lokalnih ponudnikov in izdelki domačih ustvarjalcev. Drsališče, ki bo letos za 40 kvadratnih metrov večje, pa bo na Bevkovem trgu odprto od ponedeljka do četrtka, med 13. in 20. uro, ob petkih med 13. in 21. uro, ob sobotah, nedeljah in med šolskimi božično - novoletnimi počitnicami pa med 10. in 21. uro. Na Bevkovem trgu bo ves december zagotovljena dodatna gostinska ponudba. Že v torek, 5. decembra, bo pod arkadami občinske palače potekal Novoletni bazar. Obiskovalci bodo lahko kupili voščilnice, novoletne okraske in druge izdelke, ki jih bodo izdelali otroci skupaj s starši in zaposlenimi v Vrtcu Nova Gorica. Zbrani prispevki bodo namenjeni za Sklad Vrtca Nova Gorica. Bazar bo potekal do 7. decembra.

Miklavževanje na Trgu Evrope se bo 5. decembra začelo ob 16. uri. Humanitarne organizacije z obeh strani meje bodo letos že drugič pripravile dogodek za otroke iz obeh držav z obdarovanjem in spremljevalnim programom. 18. decembra bo v Prazničnem parku pri Bevkovem spomeniku postavljena Stojnica z domačimi dobrotami za dober namen, kjer se bo mogoče posladkati z domačimi dobrotami, spiti čaj ali kuhano vino in donirati prispevek za Varno hišo Goriške.Sicer pa bo v Novi Gorici ves december veliko kulturnih prireditev, ustvarjalnic, zadnji teden v letu pa bo povsem koncertno obarvan. V zadnjih decembrskih dneh se bo na odru na Kidričevi ulici zvrstila vrsta brezplačnih koncertov, in sicer Petar Grašo, Leopold I, Masaya, Drill, Samuel Lucas, Maraaya, Zvita feltna, Magnifico, Gadi in Manouche. Skupina Kingston in DJ program bodo obiskovalce pospremili v novo leto 2024 tudi na silvestrovanju na prostem, ki ga pripravljajo v središču Nove Gorice. Prvi večer v letu 2024 pa bo popestril koncert zasedbe Romantico acustico. Za posebno doživetje in praznično razpoloženje bodo letos poskrbeli otroci iz vseh osnovnih šol v novogoriški mestni občini, ki bodo ustvarili trajnostne novoletne okraske za novoletne smrečice v središču mesta. Decembrsko dogajanje bo v središču mesta popestril tudi Radio Robin.