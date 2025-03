V Novi Gorici o političnih okoliščinah kulturnih prostorov v 20. stoletju

V okviru EPK so danes v Novi Gorici pripravili simpozij Odmaknjeni pogled, na katerem so se posvetili umetnosti, kulturi in družbi v začetku 20. stoletja na območju Srednje Evrope in širše. V središču je bil pogled na zgodovinske in družbene okoliščine politično razdruženih, a kljub temu tesno povezanih kulturnih prostorov.

Prispevke je predstavila interdisciplinarna skupina strokovnjakov in ustvarjalcev s področij, kot so vizualna umetnost, literatura, zgodovina, antropologija in filozofija.

Novogoriški simpozij se je pridružil mednarodni razstavi Odmaknjeni pogled: Nova stvarnost in realizmi v Srednji Evropi (1925-1933), katere prvi del je trenutno postavljen v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, je povedal programski vodja Javnega zavoda GO! 2025 Stojan Pelko. Razstava osvetljuje umetniško ustvarjanje slovenskih in tujih avtorjev med obema vojnama.

Številna umetniška dela, ki bodo v Kostanjevici na ogled do 23. marca, bodo aprila preselili na podobno razstavo v drugo letošnjo evropsko prestolnico kulture, nemški Chemnitz, je povedal direktor galerije Božidarja Jakca iz Kostanjevice na Krki Goran Milovanovič.

»Take stvari delajo EPK za nacionalni projekt, saj nimamo opravka le z nekaj slovenskimi nacionalnimi institucijami, ampak k nam prihajajo strokovnjaki praktično iz celotne Srednje Evrope, kot so te institucije posojale slike za razstavo,« je dejal Pelko.

»To je v bistvu združitev dveh evropskih prestolnic kulture na eni temi, ki je izrazito relevantna. Marsikdaj moramo dandanes pogledati sto let nazaj, v 20., 30. leta prejšnjega stoletja, da bi razumeli, kakšno je bilo obdobje, ko so se rojevali ali celo vznikali totalitarizmi, avtoritarni režimi,» je Pelko dejal v izjavi za STA.

To je tudi razlog, da se tudi novogoriška EPK ukvarja s tem obdobjem, je dodal. Na današnjem simpoziju so dodatno poglabljali uvide, ki sta jih odprli in analizirali omenjena razstava ter spremljevalna publikacija.

Zbrane na današnjem simpoziju pozdravil tudi državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan. Poudaril je pomen mednarodnega povezovanja. »S tem se kaže moč, saj naše kulturne institucije same po sebi niso tako umetniško močne. Zato je EPK priložnost, kjer se lahko te energije združijo in potem dosežejo večji učinek povsod po svetu,« je dejal.

V začetku prejšnjega stoletja je bil v umetnosti do tedaj prevladujoči ekspresionizem nadomeščen s skupkom povezanih slogov, ki so izpostavili tendence realizma in klasicizma. Po travmatični izkušnji prve svetovne vojne je v 20. letih prišlo do velikega preobrata, ne le v politiki in gospodarstvu, temveč tudi v umetnosti in kulturi. V vizualni umetnosti se je uveljavil slog in estetski kod novega realizma, katerega objektivni in ironični izraz je ustrezal duhu časa.