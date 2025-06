V Novi Gorici počastili dan izgnancev

Društvo izgnancev Severno Primorske je v Novi Gorici počastilo dan izgnancev in 80. obletnico vrnitve na domove, poročajo Primorske novice. S severne Primorske so v taborišča smrti, delovna taborišča, tovarne in rudnike v Nemčijo odpeljali približno 10.000 ljudi, od dojenčkov do starejših. »Žal mladi danes premalo vedo o nasilju nad civilnim prebivalstvom,« je izpostavila predsednica društva Dora Levpušček.

Slovenija je danes v svetu nosilka sporočila miru in sočutja, je na današnji slovesnosti v Novi Gorici ob 80. obletnici vrnitve izgnancev v domovino poudaril minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Spomnil je, da je bilo z Goriške v nacistično Nemčijo izgnanih več kot deset tisoč ljudi, in opozoril, da se zgodovina ponavlja.

Arčon je v slavnostnem govoru izrazil ponos in ganjenost ob tem, da sodeluje na spominski slovesnosti Društva izgnancev Severno Primorske ob 80-letnici vrnitve severnoprimorskih izgnancev na njihove domove.

»Današnja obletnica je mnogo več kot obeležitev nekega zgodovinskega trenutka - je živ opomin, da je domovina tam, kjer so naše korenine, kjer zori spomin in kjer se oblikuje skupna prihodnost,« je poudaril. Obenem je izrazil željo, da današnji dan ne bi bil le dan spomina, ampak tudi dan zaveze, da nikoli več ne dovolimo, da bi nasilje ločilo ljudi od njihovega doma, njihove kulture, njihovega jezika.

Izgon Slovencev med drugo svetovno vojno se je začel aprila 1941. Ti ljudje po besedah ministra nikoli niso izgubili občutka pripadnosti, upanja in dostojanstva. Ko so se leta 1945 začeli vračati, pa so začeli ponovno snovanje doma, obnavljanje skupnosti in iskanje smisla po izgubi, je dodal.

Arčon je danes opozoril tudi, da se zgodovina ponavlja. »Nedaleč od nas znova spremljamo podobe razseljenih, prestrašenih ljudi,« je dejal in pozval k temu, da ne obrnemo pogleda stran. »Slovenija je danes v svetu nosilka tega sporočila miru in sočutja. Bodimo ponosni na to,« je izjavil.

Nemški okupator je med drugo svetovno vojno iz Slovenije izgnal več kot 63.000 Slovencev. 45.000 jih je bilo izgnanih v nemška izgnanska taborišča, 10.000 na Hrvaško, 7500 v Srbijo, 2000 na Madžarsko. Okoli 17.000 Slovencev je pred izgonom pobegnilo. Med izgnanimi je bilo tudi okoli 20.000 otrok.

Zbrane so pozdravili tudi novogoriški podžupan Marko Tribušon, predsednica združenja nekdanjih deportirancev v nemška taborišča iz Vidma Patrizia Del Col in predsednik združenja vojnih invalidov Furlanije-Julijske krajine Pierino Violino.