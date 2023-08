V Novi Gorici priprli 41-letnico zaradi preprodaje drog

Novogoriški policisti so minuli teden končali preiskavo s področja preprodaje prepovedanih drog in kazensko ovadili 41-letnico z območja Nove Gorice, poročajo Primorske novice. Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so že nekaj časa spremljali aktivnosti 41-letnice, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo kokaina, heroina in metamfetamina.

Policisti so tako v obdobju od konca meseca junija letos do sedaj zoper osumljeno zbrali dokaze za tri tovrstna kazniva dejanja, in sicer odvisnikom na območju Nove Gorice je prodajala omenjene droge oziroma jih je imela v posesti z namenom prodaje.

Na podlagi zbranih dokazov so policisti preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici predlagala izdajo odredbe o osebni preiskavi in hišni preiskavi prostorov, kjer osumljenka prebiva. Sodišče je predlogu državnega tožilstva sledilo in izdalo odredbi. Tako so policisti prejšnji torek, 15. avgusta, osumljenko izsledili in opravili preiskavi. Pri tem so policisti zasegli več gramov kokaina, heroina in metamfetamina ter pripomočke za prodajo.

Zoper osumljeno je sodnik 41-letnici odredil pridržanje, naslednjega dne, 16. avgusta, so jo s kazensko ovadbo privedli k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je zanjo po zaslišanju odredila pripor, poročajo Primorske novice.