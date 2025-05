V Novi Gorici zadnje priprave na Giro, češnja na torti koncert The Kolors

V Novi Gorici in Brdih potekajo še zadnje priprave pred prihodom kolesarske karavane Gira d’Italia v okviru 14. etape, ki se bo 24. maja začela v Trevisu, zaključila pa v Novi Gorici. Pred tem bodo kolesarji po ulicah somestja Nove Gorice in Gorice opravili dva zaključna kroga. V Brdih bodo okrog 16. ure, v Novi Gorici pa med 16.30 in 17. uro. Giro bo potekal po novogoriških ulicah, kar bo ta dan dodobro popestrilo dogajanje v mestu. Vrhunec dneva pa bo po zaključku etape ob 20. uri koncert priznane italijanske glasbene skupine The Kolors na Kidričevi ulici pred novogoriško Občinsko stavbo.

Na novogoriški mestni občini, ki je glavni organizator spremljajočega dogajanja v mestu, pripravljajo celodnevni program na dan 14. etape, ki se bo začel ob 11. uri. K navijanju in dobremu vzdušju bo na odru pozival športni novinar in komentator Ervin Čurlič. Zbrane bo zabaval DJ, na Bevkovem trgu bo poskrbljeno za ponudbo hrane in pijače, v središču mesta bodo prisotne različne medijske hiše s svojim programom, pa tudi Rogličeva ekipa z njegovimi prodajnimi izdelki. Glavni sponzor spremljajočega dogajanja GEN-i se bo predstavil na Bevkovem trgu, kjer bo med 14.00 in 15.30 zabavno rajanje za otroke s kolesarskim poligonom in igrami v organizaciji Mladinskega centra Nova Gorica ter številne druge aktivnosti. V središču mesta bo prenos dirke mogoče spremljati tudi na velikem ekranu. Na Bevkovem trgu in Trgu Evrope se bodo obiskovalci in navijači lahko fotografirali v foto kotičku gira. Središče Nove Gorice bo na dan dirke zaprto med 14.00 in okvirno 18.30. Obiskovalce pozivajo, da na ogled dirke prispejo pravočasno. Če je le mogoče, naj pridejo z javnim prevozom (avtobusi, vlaki), tisti od blizu pa s kolesi ali peš.

Prav z namenom, da bi se lahko v Novi Gorici obiskovalci zabavali že od dopoldneva dalje in da bi tako na ogled dirke prispeli pravočasno ter se lahko ustrezno razporedili ob progi, na novogoriški občini pripravljajo pester program že od dopoldneva dalje. Pri organizaciji so se povezali z Javnim zavodom GO! 2025, Mladinskim centrom Nova Gorica, Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Javnim zavodom za šport Nova Gorica, Športno zvezo Nova Gorica in Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje EZTS GO ter seveda z Občino Brda in Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, ki na območju Brd prav tako pripravlja pestro in zanimivo dogajanje. Glede na to, da ta dan v Novi Gorici pričakujejo več tisoč obiskovalcev, na novogoriški mestni občini še vedno k sodelovanju vabijo prostovoljce, ki bodo v zameno prejeli Giro majico in večerjo. Vse navijače in obiskovalce vabijo, da na giro prinesejo slovenske zastave, s katerimi bo slika ob trasi še toliko lepša, obenem pa bodo posebna podpora odličnim slovenskim kolesarjem. Posebej poudarjajo tudi skrb za varnost ob trasi in prosimo navijače, da z nepremišljenimi potezami ne ovirajo kolesarjev, da bodo lahko v dirki vsi uživali.

Vse aktualne informacije glede 14. etape kolesarske dirke »Gira d’Italia« objavljajo na spletni strani novogoriške mestne občine www.nova-gorica.si, in sicer na podstrani Giro d’Italia v treh jezikih: slovenščini, italijanščini in angleščini.