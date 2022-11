V novi nadaljevanki veliko Gorice

Snemati bi morali v Pordenonu, rojstnem mestu avtorja knjižne uspešnice, po kateri se nadaljevanka navdihuje in nosi naslov. A je naposled prevladala Gorica. »Prepričale so nas fotografije, ki nam jih je poslal Matteo,« pravi Verdiana Bixio iz družbe Publispei, producentka nove televizijske serije Eppure cadiamo felici, pod režijo katere se podpisuje Goričan Matteo Oleotto. Nadaljevanka bo na platformi RaiPlay in na drugi mreži italijanske državne televizije Rai2 predvidoma na ogled v prvi polovici prihodnjega leta, morda že spomladi.

Snemanje se pravkar zaključuje, sledila bo montaža posnetega gradiva. V njem je veliko Gorice: od konca septembra so snemali v slovenskem šolskem centru v Puccinijevi ulici, na Travniku, pri nekdanjem Malem semenišču, v kavarni pri Rdeči hiši, Ljudskem vrtu in drugod po mestu, nekaj dni se je snemalna ekipa mudila tudi v Gradišču, Fari in Vilešu. V duhu Evropske prestolnice kulture, projekta, v katerega Oleotto verjame, so včeraj popoldne »skočili« še čez mejo, v Novo Gorico, in sicer na streho SNG, ki jo je režiser izkoristil že v enem od svojih prejšnjih filmov.

Scenarij nadaljevanke, ki sta ga napisala Valerio D’Annunzio in Vanessa Picciarelli, je nastal po romanu Eppure cadiamo felici Enrica Galiana, ki v njem obravnava teme mladostništva, izključenosti in ljubezni. Glavna junaka Gioio in Loa bosta v filmu poosebljala mlada igralca Gaja Masciale in Costantino Seghi, ki sta včeraj skupaj z Oleottom, Bixiovo in koordinatorko agencije FVG Film Commission Chiaro Valenti Omero ter ob navzočnosti goriškega župana Rodolfa Ziberne in odbornika Fabrizia Oretija v glavnih obrisih predstavila nadaljevanko in potek snemanja. Le-to se bo zaključilo 12. novembra. »Zahvaljujemo se Film Commission, s katero smo dobro sodelovali tudi med nedavnim snemanjem filma Fiori sopra l’infernona Trbižu, in vsem ostalim za čudovito gostoljubje. Odlično smo se ujeli tudi z okrog 80 lokalnimi filmskimi delavci, s katerimi smo sodelovali, ter preko 400 igralci in statisti. Presenetilo nas je navdušenje ljudi: nekega dne, ko smo snemali ob neki hiši v Gorici, je iz nje nenadoma prišla stanovalka. Izgledala je nejevoljna, ko pa smo ji pojasnili, da snema Oleotto, je kar poskočila od veselja,« je na srečanju z novinarji poudarila Verdiana Bixio, ki je mestu in agenciji Film Commission tudi nekaj predlagala: »Idealno bi bilo, če bi filmske produkcije, ko pridejo v vašo deželo, imele na razpolago avdio-vizualno središče, neke vrste mali Cinecittà, kjer bi se lahko nastanile s svojimi napravami, sodelavci, ipd. Menim, da je to priložnost, ki jo velja izkoristiti. Tudi sami bi se radi vrnili v vaše kraje.« Chiara Valenti Omero se je zahvalila za spodbudne besede in dejala, da Film Commission z Deželo FJK o tem že dolgo razmišlja, ni pa razkrila, ali je našla primeren kraj za »filmsko pristanišče«.

Režiser Matteo Oleotto je o snemanju nove nadaljevanke dejal, da mu vsak delovni povratek v Gorico omogoča poglabljanje vezi s krajem, »ki ima iz filmskega vidika še velik potencial«. »Zlasti pri hitrih filmskih projektih, kakršen je ta, kjer je časa malo in je ritem dela zelo intenziven, je snemanje v kraju, kakršna je Gorica, velika prednost. V enem samem dnevu lahko snemamo na dveh ali treh lokacijah, načrte je mogoče kar hitro spremeniti, če privre na dan kakšna nova ideja. To v Rimu ali drugih velikih mestih ni tako enostavno, že samo zaradi prometa. V Gorici pa se lahko povsem posvetim zgodbi in ne razmišljam o logistiki,« je povedal Oleotto, ki svoje mesto rad gleda skozi oči ljudi – igralcev in sodelavcev – iz drugih krajev.

Če je bilo v prejšnji nadaljevanki, ki jo je Oleotto snemal na Goriškem – Volevo fare la rockstar – dogajanje umeščeno v vas Caselonghe, bo tokrat drugače. Gorica bo v novi nadaljevanki ostala Gorica: scenarij namreč predvideva, da se Gioina mama Sabrina (Giorgia Wurth) preseli ravno v naše mesto, kjer začne 16-letna hči obiskovati znanstveni licej Enrica Fermija. Kulisa vsega šolskega dogajanja bo sedež slovenskih drugostopenjskih srednjih šol Cankar-Zois-Vega in Gregorčič-Trubar v Puccinijevi ulici, ki je Oleotta, kot je sam povedal, s svojo posebno obliko in rumenimi okni dobesedno fascinirala. »Zdi se mi kot kak kolidž v severni Evropi,« je priznal režiser in pripomnil, da bo nova nadaljevanka posebna. »Pri delu z direktorjem fotografije in s scenografom iščemo neko pravljično noto. Razumel sem, da želi tokrat Rai od mene serijo, ki bo iskrena in stvarna, ne pa preveč surova v svoji resničnosti,« je še povedal.