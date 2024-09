V Novo Gorico testno pripeljal vlak iz Gorice

Po več desetletjih je na novogoriško železniško postajo, ki je trenutno v prenovi, iz Gorice ponovno pripeljal potniški vlak. Gre šele za testiranje čezmejne železniške povezave, ki se je izvajalo v torek in sredo, a kot pravi Matjaž Marušič, član bilateralnega omizja, ki se ukvarja s čezmejno povezavo med Goricama, je to vseeno zgodovinski trenutek, ki ga je pospešila prihajajoča Evropska prestolnica kulture: »Vlak je sicer pripeljal brez potnikov, ker gre za testno vožnjo, a to je prvi znak, da se dejansko tukaj nekaj dela.«

Za ponovno vzpostavitev čezmejne povezave med mestoma si obe strani že dalj časa prizadevata in upata, da bo redna linija stekla prihodnje leto. Poudariti pa je treba, da namen te čezmejne povezave ni v vožnji potnikov med Novo Gorico in Gorico, temveč vzpostavitev železniške potniške povezave med slovenskim in italijanskim železniškim omrežjem. Kot nadalje pojasnjuje Marušič, se v luči EPK v prihodnjem letu trikrat dnevno načrtuje povezava Benetk (s postaje Mestre) z Novo Gorico, ki jo bo izvajala družba Trenitalia. »V ta namen je treba izvesti manjša testiranja italijanskih vlakov, ki sicer lahko že sedaj pripeljejo do Nove Gorice. Promet se izvaja po pravilih italijanskega omrežja, tako da tukaj ni večjih težav. Če pa bi želeli s slovenskimi vlaki v Italijo, so pa potrebne bolj zahtevne homologacije,« pravi Marušič. Dovoljenja bodo torej sedaj pridobljena za italijanske vlake.

Testna vožnja, ki se je izvajala v zadnjih dneh, je namenjena testiranju tehničnih parametrov in ustreznosti posamezne garniture signalno-varnostnim napravam. »Za vsako posamezno serijo vlaka je treba izvesti takšna osnovna testiranja. Seveda zaenkrat brez potnikov, o vseh ostalih podrobnostih, kako bo ta storitev potekala s potniki, bomo izvedeli več v naslednjih mesecih. Tudi o tem, kako se bo kupovalo vozovnice,« nadaljuje sogovornik.

Vozni red je rezerviran

Kdaj točno se bo povezava med Benetkami in Novo Gorico začela, se sicer še ne ve natančno. »Vozni red je rezerviran, ni pa še točno znano, katere dneve se bo ta storitev izvajala, kako pogosto, ker je to odvisno tudi od razpoložljivih finančnih sredstev.« Kot še dodaja Marušič, bo storitev po vsej verjetnosti na voljo do EPK. »Splošen železniški vozni red sicer začne veljati v decembru in takrat bodo te vožnje z voznim redom tudi predvidene.« Je pa ta storitev, ki se pripravlja, prvi korak k vzpostavitvi železniške potniške povezave med slovenskim in italijanskim železniškim omrežjem. »Kar si pa dolgoročno želimo in je tudi predlog delovne skupine, ki se s tem ukvarja, je, da bi se naša, slovenska relacija Jesenice – Nova Gorica podaljšala do Italije in da bi bile tukaj pogoste vožnje, ki bi približale tudi italijanskemu delu ta naš del Posočja in Julijskih Alp.