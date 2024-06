V objemu spominov gledajo naprej

V nedeljo se je v Kulturnem centru Lojze Bratuž odvijala proslava, kjer so tri med sabo povezane realnosti slavile svoje okrogle jubileje. Skupnost družin Sončnica je praznovala 25 let, Mladinski dom 20. obletnico, gledališka skupina O’ Klapa, ki deluje v okviru SD Sončnica, pa 15 let delovanja. Zamisel za skupni večer izhaja iz dejstva, da na samem začetku vseh treh dejavnosti stoji zamisel za SD Sončnica, ki se je rodila že pred 30 leti, ko je skupina mladih družin z Goriškega začutila potrebo po organiziranem druženju.

Nedeljski večer je v veliko dvorano centra Bratuž privabil številne člane in prijatelje in je bil originalno zasnovan. Na odru, ki ga je bogatila scenografija šolskih klopi, dela kuliserije muzikala Lak za sanje in klubska mizica, sta člana O’ Klape Ema Terpin in Marco Fior skozi spomine vodila različne protagoniste. Najprej sta Ani Saksida in Mirjam Bratina v dialogu obudili zgodovino Sončnice, ko sta listali album s fotografijami, ki so mu gledalci sledili skozi projekcijo na platnu in spregovorili o veliki skrbi, ki jo je SD Sončnica namenila povezovanju družin, tematikam o vzgoji, zdravem življenju in duhovnosti skozi organizacijo dnevov družine, predavanj, poletnih središč, tečajev, izletov in družabnih srečanj.

Iz »rebra« Sončnice se je rodil tudi Mladinski dom, in sicer iz potrebe staršev, da bi otroci lahko bili deležni sodelovalnega in vključujočega okolja, kjer bi lahko popoldne pisali domače naloge in rasli v duhu vrednot, ki jih uteleša že zasnova Sončnice: krščanstvo, slovenstvo, demokracija in ideološki pluralizem. Sprva je bila v načrtu ustanovitev konzorcija socialnega značaja, ki bi skrbel za otroke s posebnimi potrebami in obenem nudil psihološko pomoč, a zaradi birokratskih težav je namesto tega nastal Mladinski dom.