V osemdesetih dneh okoli sveta

V nedeljo so v Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah uprizorili muzikal V 80 dneh okoli sveta. Le-ta je nastal v sklopu delavnice MusicGO v organizaciji Zveze slovenskih kulturnih društev, ki so jo med 6. in 30 septembrom gostili v Boljuncu in Šempolaju. Delavnica muzikala je nastala v sklopu projekta GO!2025 s Kapljicami kulture in s podporo Dežele FJK. Po uspešni oktobrski premieri v Boljuncu so se mladi igralci s Tržaškega in Goriškega predstavili tudi goriški publiki, pri čemer so s pomočjo Kim Furlan predstavo nadgradili ter dodali nov prizor in razširili ansambel. K sodelovanju je namreč pristopila Dekliška vokalna skupina Biseri, ki deluje v okviru kulturnega društva Danica z Vrha pod vodstvom Martine Feri. Polno sovodenjsko dvorano je pred začetkom predstave pozdravila predsednica goriške ZSKD Maja Humar.