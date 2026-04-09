V osrčju prenovljenega parka središče za kulturno eksperimentiranje

»To je zame izjemen dan. Na ta kraj sem močno navezan, saj sem dolga leta delal tu nasproti, v nekdanji bolnišnici. Ko sem sem zahajal zaradi službe, sem vedno čutil tesnobo, bolečino ljudi, ki so bili tu zaprti in izključeni iz družbe,« je dejal deželni odbornik Sebastiano Callari pred prerezom traku na včerajšnjem odprtju prenovljenega Parka Basaglia. Le-ta je bil nekoč dvorišče psihiatrične bolnišnice, ki jo je v drugi polovici 20. stoletja zaznamovala izkušnja psihiatra Franca Basaglie. »Revolucija, na katero morajo biti Goričani in celaFurlanija - Julijska krajina neizmerno ponosni,« je izpostavil deželni odbornik za premoženje in digitalizacijo, ki si je v zadnjih letih prizadeval za prekvalifikacijo obsežnih zelenih površin, ki so nekoč pripadale goriški psihiatrični bolnišnici. Vobnovo parka, ki pokriva približno 12 tisoč kvadratnih metrov površine, je bilo vloženih okrog dva milijona evrov.

V osrčju parka so včeraj odprli še en kulturni biser. V prostorih nekdanje cerkvice je namreč zaživelo novo večnamensko kulturno središče Piccolo Cielo, ki bo gostilo predstave, delavnice in druge dogodke.

Za zamudo krivi razni dejavniki

»Lik Franca Basaglie so si dolga leta nekateri skušali prisvojiti. A danes vemo, da gre za svetovno dediščino,« je izjavil Callari. Šušlja se namreč, da bi za psihiatra Basaglio in njegov doprinos vložili kandidaturo za Unescov seznam. Tudi župan Rodolfo Ziberna je prenovo parka umestil v širši kontekst. »Ta zgodba ni le naša, temveč evropska. Tukaj se je zgodila prava revolucija na področju duševnega zdravja,« je izpostavil goriški prvi občan in pristavil, da so park in vse stavbe v njem prostori velikega trpljenja, ki mu je postavil konec prav »junak«Basaglia.

Današnja podoba parka je rezultat dolgotrajnega in zapletenega procesa. Prizadevanja za obnovo segajo v leto 2018, ko so sporazum o regeneraciji območja podpisali zdravstveno podjetje Asugi, Dežela FJK in ustanova Erpac. Zamude so povzročili raznorazni dejavniki: od administrativnih zapletov, pandemije in drugih tehničnih ovir, je pojasnil Callari. Posebej zahtevna so bila dela pod površjem. Park je bil namreč tudi prizorišče vojaških spopadov, zato so morali v sodelovanju z vojsko odstraniti neeksplodirana ubojna sredstva in prilagoditi projekt. Pri tem so odkrili tudi jarke iz časa prve svetovne vojne. Najbolj simbolna sprememba pa je bila morda odstranitev ograje na meji med Italijo in Slovenijo. Poleg tega so v parku uredili pešpoti, zasadili nad 40 tisoč rastlin, posekali 39 dreves v slabem stanju in posadili novih 60.

Prenova pa še zdaleč ni zaključena. Velik del stavb znotraj kompleksa ostaja neizkoriščen. Antonio Poggiana, direktor zdravstvenega podjetja Asugi, je napovedal postopno oživljanje celotnega območja: »To je prostor zgodovine in kulture, še vedno pa ostaja tudi kraj socialno-zdravstvene dejavnosti.« Poseben poudarek bo namenjen osrednji stavbi, kjer je še vedno ohranjen Basagliev nekdanji kabinet. Zavod Erpac pa si prizadeva za ureditev manjšega gostinskega objekta. Dela naj bi se nagibala h koncu, odprtje je bilo pred meseci napovedano v juniju.

Prostor kulture, odnosov, skupnosti

Pomemben korak v tej smeri je že narejen z odprtjem novega kulturnega prostora Piccolo Cielo. Objekt, ki so ga uredili s finančno podporo Dežele FJK, bo v naslednjih osmih letih upravljalo goriško društvo Fierascena, potem pa bo vrnjeno goriški skupnosti. Njegova umetniška vodja Elisa Menon je ob odprtju poudarila simboliko začetka: »Tukaj je začel Basaglia in tukaj začenjamo tudi mi. Piccolo cielo ni le prostor kulture, temveč odnosov in skupnosti«. »Prekvalifikacija zapuščene cerkvice je več kot le pomemben gradbeni poseg,« je ob robu odprtja dejal deželni svetnik Diego Bernardis in dodal, da je nov večnamenski prostor v popolnem sozvočju z vrednotami našega okolja in dediščino projekta GO!2025. »Želimo, da to postane prostor resničnega kulturnega eksperimentiranja,« je dejal Callari.

Program se začenja že danes, in sicer s sklopom dogodkov pod imenom Atmosfere, ki združuje gledališče, glasbo, literaturo, film in druženje v skupnem prostoru kulture. V prvem delu, imenovanem Atmosfera Onirica, bodo tri dni posvetili domišljiji, umetnosti in viziji skozi projekcije, predstavitve knjig, koncerte in gledališke predstave. Vse informacije so na voljo na spletni strani piccolocielo.it.