V pesniški zbirki Drobtinice življenja

Nova sezona Srečanj ob kavi v Katoliški knjigarni na Travniku se je pričela minulo sredo, in sicer v prostorih galerije Ars, ker je sama knjigarna prezasedena zaradi povečanja obiskovalcev ob začetku šolskega leta. Uvod v sezono je bil posvečen predstavitvi zbirke pesmi, prvenca, ki ga je v visoki starosti objavila upokojena učiteljica Srečka Černe Artač, rojena v Solkanu in pred dolgimi destletji preseljena na Opčine. Zbirko je izdala Goriška Mohorjeva družba, uredila pa jo je njena hčerka Majda Artač Sturman, ki jo je po pozdravu prirediteljev srečanja tudi predstavila. Drobtinice življenja so sad ljubezni in posvečanja slovenskemu jeziku, ki ne izvirata le iz službene zadolžitve, temveč iz izvirnega občutka pripadnosti narodni skupnosti. Avtorica je živela s knjigami in ob njih, hkrati si je tudi marsikaj zapisovala. Službovala je v Solkanu, na Trnovem, Rojanu in največ na Repentabru. Ko je v sebi vse pregnetla, je pred poldrugim desetletjem tudi pričela sestavljati stihe, najprej slogovno in oblikovno zelo zavezujoče, saj se je posvečala sonetom, nato, tudi na prigovarjanje hčerke, bolj zrahljanim oblikam. Prisotna desetina obiskovalcev je razlike, a ne le slednje, doživela ob poslušanju pesniškega gosta Aleksija Pregarca, ki je med predstavitvijo prebiral opise, občutke, sporočila sedaj že štirindevetdesetletne ustvarjalke.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.