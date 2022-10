V petek odprtje brvi čez Sočo in nove povezovalne kolesarske poti

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje in Mestna občina Nova Gorica bosta v petek vendarle odprli brv čez reko Sočo in novo povezovalno kolesarsko pot na desnem bregu reke v Solkanu. »S tem bo naše območje ponosen kraj novega tromostovja, saj se nova brv pne nad Sočo v družbi cestnega mostu v Goriška brda in velikana tehnične kulture, solkanskega kamnitega mostu,« so zapisali v vabilu na slavnostni dogodek.

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO je brv čez reko Sočo pri Kajak centru v Solkanu zgradilo v okviru projekta »Isonzo – Soča« Interreg Italija-Slovenija 2014-2020. Brv omogoča atraktivno premostitev reke Soče, hkrati pa povezuje nove medmestne kolesarske povezave, ki bodo zaključene v kratkem. Z izgradnjo teh kolesarskih povezav oziroma odsekov na slovenski in italijanski strani bosta mesti pridobili nove rekreativne možnosti za prebivalce in obiskovalce. Mestna občina Nova Gorica je z investicijo v novo povezovalno kolesarsko pot na desnem bregu reke Soče v Solkanu omogočila vzpostavitev povezave med brvjo in obstoječo kolesarsko potjo v smeri Plavi ter bodočo kolesarsko potjo do Štmavra v Italiji. Investicijo je sofinanciral EKO SKLAD Slovenski okoljski javni sklad. Prebivalci somestja in obiskovalci se bodo tako lahko kmalu popeljali po krožni poti med brvjo, Štmavrom, Gorico, Novo Gorico in Solkanom oziroma med brvjo in potjo v smeri Goriških brd in Soške doline proti severu.

Petkovo odprtje brvi in nove kolesarske povezave bodo popestrila športna društva s slovenske in italijanske strani, na dogodku pa bodo prisotni tudi predsednik Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO Paolo Petiziol, župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič, župan občine Gorica Rodolfo Ziberna, župan občine Šempeter-Vrtojba mag. Milan Turk in vodja organa upravljanja programa Interreg Italia-Slovenija Laura Comelli. Iz Kajak centra v Solkanu se bomo v spremstvu športnih društev sprehodili čez brv na desni breg Soče, kjer se jim bodo pridružili županja občine Števerjan Franca Padovan, župan občine Brda Franc Mužič in županja občine Kanal ob Soči Tina Gerbec. Program dogodka bo povezoval Eugen Ban. V primeru slabega vremena bo odprtje prestavljeno.