V prenočišču z zajtrkom B&B nudili spolne usluge

Policisti so na podlagi odredbe sodnika za predhodne preiskave goriškega sodišča v mestnem središču Tržiča zasegli prostore B&B Enjoj, ki se nahaja na območju peš cone. Odkrili so, da so v njem opravljali spolne odnose za plačilo oz. da je prihajalo do prostitucije. Preiskava se je začela ob koncu leta 2022, ko so policisti posumili o nenehnem sumljivem pretoku ljudi, ki so vstopali in izstopali iz stanovanja. Zgovorne oglase so odkrili tudi na spletu. Cena storitev je znašala od 50 do 100 evrov dnevno. Lokale so zasegli pred nedavnim, pri čemer so tudi identificirali dve ženski, tuji državljanki južnoameriškega porekla, ki sta bili v dveh sobah. Lastnika objekta so ovadili.