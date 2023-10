V prometni nesreči v Tržiču poškodovani dve osebi

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Tržiču, kjer sta v križišču med Ulico Callisto Cosulich in Ulico Padova trčila avtomobil in motor. Na kraj nesreče je prihitelo reševalno vozilo iz Tržiča in je priletel reševalni helikopter. Dvema osebama, ki sta bili poškodovani, je zdravstveno osebje nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ju prepeljali v bolnišnico, eno s helikopterjem v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo, in eno v tržiško bolnišnico, z zeleno triažno kodo.