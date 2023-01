V prvih dneh marca odprtje gradbišča novega sovodenjskega vrtca

V prvih dneh marca bodo v Sovodnjah spet zabrneli stroji. Ko bo čas pustnih norčij mimo, se bo namreč na zemljišču za Kulturnim domom Jožefa Češčuta lahko začela gradnja novega vrtca, ob zaključku katere se bo sovodenjska občina, ki je lani predala namenu tudi novo osnovno šolo, ponašala z enim najbolj sodobno zasnovanih, energetsko varčnih in funkcionalno načrtovanih šolskih središč v FJK.

Gradbena dela bo izvedla začasna naveza podjetij Zanutta servizi iz kraja Muzzana del Turgnano in Electrix iz Červinjana. Izvajalca so imenovali lani poleti, po zaključku obveznih postopkov preverjanj pa ni takoj prišlo do podpisa pogodbe: po eni strani je na to vplival poskok cen gradbenih materialov, po drugi so se na Občini po odkritju neeksplodiranih ubojnih sredstev na dvorišču osnovne šole odločili, da predhodno izvedejo sanacijo le-teh tudi na zemljišču, kjer bo stal bodoči vrtec.

Načrtovanje in stroški

Za gradnjo novega vrtca si v sovodenjski občini prizadevajo več let. Prvi izvedbeni načrt so sprejeli že leta 2015, ko so nameravali vrtec zgraditi tik ob šolski stavbi, nato pa se je izkazalo, da je bolje postaviti ločeni stavbi na dveh bližnjih zemljiščih. Pred objavo razpisa za izvajalca so zato morali načrt vrtca popolnoma spremeniti, ob tem so morali upoštevati tudi nove zakonodajne zahteve ter potrebe šolskih ustanov in družin. Ob vnosu izboljšav ter usklajevanju med arhitekti in upravo je bilo potrebno ažurirati tudi stroške, saj so se cene surovin, kot omenjeno, zelo povišale. »Z načrtovanjem smo imeli kar nekaj dela. Novi projekt se od prvotnega precej razlikuje, kar je posledica zavestnih odločitev občine: želeli smo, da bi bil vrtec čim bolj po meri ne samo otrok, ampak tudi novih potreb družin in da bi bil prilagodljiv na spremembe, ki so posledica padca rodnosti,« je povedala Alenka Florenin, ki je v sovodenjskem občinskem odboru odgovorna za javna gradbena dela.

Stavba novega sovodenjskega vrtca bo delno montažna, zato naj bi dela izpeljali v razmeroma kratkem času: po pogodbi imajo gradbinci na voljo 292 dni, torej skoraj deset mesecev, na občini pa seveda upajo, da se bodo zaključila čim prej.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.