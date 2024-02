V Ronkah sta se poškodovala motorist in sopotnica

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so danes malo po 15. uri posredovali na državni cesti v Ronkah, kjer sta v mestnem središču trčila avtomobil in motor. Motorist in sopotnica sta padla in se poškodovala. Na kraju so bili dve reševalni vozili, ki sta prispeli iz Tržiča in Gradišča ter zdravniški avtomobil, priletel je nato tudi reševalni helikopter. Gasilci so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče, organi pregona pa preiskujejo njene vzroke.

Zdravstveno osebje je motoristu in sopotnici na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ju s helikopterjem oz. reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so oba sprejeli z rumeno triažno kodo.