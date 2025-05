V sklopu EPK letos veličastno srečanje Dobrodošli doma

Tradicionalno vsakoletno srečanje Slovencev iz zamejstva, sveta in domovine Dobrodošli doma bo letos potekalo v okviru Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica. Šlo bo za največje tovrstno srečanje doslej, meni minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. »Letošnji dogodek bo izjemen že zaradi povezave z Evropsko prestolnico kulture, kar odpira nove razsežnosti – tako vsebinske kot simbolne,« je med drugim ocenil. Nova Gorica in Gorica bosta gostili večdnevni program, ki bo presegel dosedanje okvire, saj je pričakovati več kot tisoč udeležencev iz vseh celin, številne nastope, razstave, strokovne razprave in priložnosti za osebna srečanja, ki so srce tega dogodka, je še povedal Arčon.

Letošnji program, ki bo potekal na obeh straneh meje, v Novi Gorici in Gorici, se bo odvijal več tednov. Osrednji del bo potekal med 13. junijem in 3. julijem 2025. Organizacijo po več letih ponovno vodi Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, v sodelovanju z vsemi ključnimi krovnimi organizacijami – Slovensko izseljensko matico, Rafaelovo družbo, Zvezo Slovencev v svetu, Slovenskim Svetovnim Kongresom in drugimi. Osrednja prireditev bo v nedeljo, 22. junija. Od 18. ure dalje bo na Bevkovem trgu v Novi Gorici glavni dogodek s pestrim kulturnim programom. Na velikem odru bodo nastopile glasbene in plesne skupine Slovencev iz zamejstva in sveta. Večer bo zaključil ansambel Saše Avsenika – vstop bo prost.

Vse o programu in načinih sodelovanja bo na voljo na spletni strani www.slovenci.si ter na družbenih omrežjih Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.