V Sovodnjah tudi fitnes na prostem

Ljubitelji fitnesa se lahko po novem izživljajo tudi v sovodenjskem občinskem parku. Sovodenjska občinska uprava je namreč konec junija v park namestila nove naprave za telesno vadbo in mizo za namizni tenis. Na ta način bi radi spodbudili občane k aktivnejšemu načinu življenja in preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in k razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja.

Cena fitnes naprav in mize za namizni tenis je znašala okrog 13 tisoč evrov, od katerih je občinska uprava iz svojega proračuna prispevala 30 odstotkov vrednosti, ostalo pa so bila sredstva, ki jih je Občina Sovodnje za projekt o športu na odprtem prejela od Dežele Furlanije - Julijske krajine. Naprave, ki so namenjene brezplačni vadbi na prostem, so obogatile občinski park, ki so ga odprli za javnost leta 2016. V parku so poleg košarkarskega igrišča in igral za otroke tudi manjši travnik, namenjen psom, in zelo dobro obiskano igrišče za mali nogomet. V večernih urah si marsikdo privošči oddih na klopeh, ki so postavljene ob zelenicah, od nedavnega pa je mogoče tudi vaditi na stepu ali si okrepiti trebušne in ramenske mišice pri namenskih napravah. Poleg tega se lahko obiskovalci parka med sabo pomerijo v namiznem tenisu. Naprave za telesno vadbopo besedah sovodenjskega župana Luce Piska že vzbujajo zanimanje.