V Štandrežu z motorjem v obcestni drog

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali v Gregorčičevi ulici v Štandrežu, kjer je motor trčil v obcestni drog. Voznik in potnik sta padla in obležala na cestišču poškodovana. Zdravstveno osebje, ki je prispelo na kraj z dvema reševalnima voziloma iz Gorice, jima je nudilo najnujnejšo oskrbo, priletel je tudi reševalni helikopter. Z njim so enega od dveh vpletenih prepeljali v videmsko bolnišnico, drugega pa z reševalnim vozilom v goriško bolnišnico. Oba so sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter policisti, ki preiskujejo njene vzroke.