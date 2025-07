V Štarancanu primer denge

V Štarancanu so zabeležili primer denge. Z zdravstvenega podjetja ASUGI so sporočili, da se je okužila oseba, ki se je vrnila s potovanja v tujini. V skladu z načrtom Dežele FJK za preprečevanje, spremljanje in odzivanje na arbovirus so sprožili protokol za omejitev širjenja bolezni. Danes so opravili ogled zunanjih površin okoli bivališča, jutri pa bo stekla dezinsekcija ličink in komarjev.

V večini primerov brez simptomov

Denga je vročinska bolezen, ki jo prenašajo komarji. Virus kroži v krvi okuženega človeka od 2 do 7 dni – v tem času ga lahko komar prenese in okuži druge osebe, tudi če te nikoli niso bile na območjih, kjer je prisotna bolezen.

V večini primerov (80 odstotkov) okužba z virusom denge poteka brez simptomov. Glavni simptomi in znaki pa so visoka vročina, hud glavobol, bolečine za očmi, v mišicah in sklepih ter izpuščaj. Po navadi traja največ deset dni, so spomnili pri podjetju ASUGI.