V Števerjanu letos brez Likofa

Priljubljeni praznik vina in briških jedi, ki so ga v Števerjanu priredili že 14-krat, bo letos moral počakati. Zaradi epidemije koronavirusa, ki je zamrznila marsikateri javni dogodek, med temi tudi števerjanski Festival narodno-zabavne glasbe, so se tudi organizatorji Likofa odločili za preložitev.

Vinoteka Števerjanski griči in društvo F.B. Sedej želita namreč obiskovalce Likofa sprejeti v varnem in sproščenem vzdušju, kar bi bilo v sedanjih razmerah težko izvedljivo. »Letošnjega Likofa, ki je bil napovedan od 5. do 7. junija in na katerem smo želeli počastiti rdeča vina iz Brd, žal ne bo. Te odločitve ne sprejemamo zlahka, vendar je druženje velikega števila ljudi, čeprav na prostem, v tem trenutku nekoliko tvegano. Zaradi tega se nadejamo, da se bomo lahko spet srečali v prihodnjem letu in skupaj praznovali 15. izvedbo Likofa,« je povedala Ilaria Bergnach, predsednica društva F.B. Sedej in koordinatorka dogodka.