V Števerjanu nocoj Likof

Danes, 9. julija, od 19. ure dalje bo na Trgu svobode v Števerjanu tradicionalni Likof, ki ga organizira Vinoteka Števerjanski griči v sodelovanju z Občino Števerjan, društvoma Sedej in Briški grič ter z gostilno Dvor. Obiskovalci bodo lahko okusili vina domačih proizvajalcev in jedi krajevnih gostincev.Člani civilne zaščite bodo ob vhodih na prizorišče zapisovali osnovne osebne podatke udeležencev, za vstop pa ne bo potrebna predhodna prijava. Na petkovem večeru bo števerjanska občinska uprava tudi predstavila solidarnostno akcijo Žarki solidarnosti - Kolesarimo za zmago, ki jo ob prihodu ženskega kolesarskega Gira organizira deset briških občin. Z akcijo bodo nabirali prispevke za senološki oddelek goriške bolnišnice. Ženski kolesarski Giro bo v Števerjan prišel v nedeljo, 11. julija. Kakor je že skoraj tradicija, bo na Likofu tudi priložnost, da občina predstavi novo letino občinskega reprezentančnega vina, zvrstnega vina iz treh lokalnih sort: tokaja, rebule in malvazije.